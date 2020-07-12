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    HaberlerEge Haberleri Kültür elçisi oldu
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    12.07.2020 - 00:02 |

    Kültür elçisi oldu

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5 yıl önce seramik atölyesi açan Çiğdem Torlak Campigotto, ürettiği eserlerle yurtdışında geleneksel Türk el sanatını tanıtıyor.

    Kültür elçisi oldu

    Eşi İtalyan vatandaşı olan Campigotto, Babakale Köyü’ndeki atölyesinde seramik tabak, vazo, pano gibi hediyelik eşyalar üretiyor. Campigotto, “Anadolu, Yunan ve İtalyan karışımı bir tarzda eserler yapıyorum” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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