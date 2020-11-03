85,80BİST1.1341.91EURO9.81-0.09USD8.43-0.03ALTIN513.411.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kültür Merkezi ve konukevi hazırlandı
    ABONE OL
    03.11.2020 - 00:02 |

    Kültür Merkezi ve konukevi hazırlandı

    Kültür Merkezi ve konukevi hazırlandı

    Beydağ Belediyesi, depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Deprem bölgesi Bayraklı’ya ilk etapta battaniye, şişe su, ısıtıcı ve hijyen malzemelerini ulaştıran Beydağ Belediyesi, Beydağlıların yardımlarını da bölgeye yönlendiriyor. Kısa süre içinde toplanan iki kamyon dolusu malzeme deprem alanına ulaştı.

    “Bu zor günleri birlikte aşacağız” diyen Başkanı Feridun Yılmazlar, “En çok hasar gören Bayraklı ve Seferihisar’da yaraların sarılmasına bir nebze de olsa destek sunmak adına yapmış olduğumuz kampanya çağrımıza hemşehrilerimiz de ses verdi. Ayrıca Beydağ Belediyesi Kültür Merkezi ve Konukevi’miz İzmir depremi sonrası konaklama ihtiyacı olan tüm depremzedelerimiz için hazırdır” ifadesini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir'de can kaybı 95'e yükseldi

    Son dakika: İzmir'de can kaybı 95'e yükseldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Duyuru geldi mi? İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Duyuru geldi mi? İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Sıradaki Haber