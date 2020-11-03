Kültür Merkezi ve konukevi hazırlandı

Beydağ Belediyesi, depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Deprem bölgesi Bayraklı’ya ilk etapta battaniye, şişe su, ısıtıcı ve hijyen malzemelerini ulaştıran Beydağ Belediyesi, Beydağlıların yardımlarını da bölgeye yönlendiriyor. Kısa süre içinde toplanan iki kamyon dolusu malzeme deprem alanına ulaştı.

“Bu zor günleri birlikte aşacağız” diyen Başkanı Feridun Yılmazlar, “En çok hasar gören Bayraklı ve Seferihisar’da yaraların sarılmasına bir nebze de olsa destek sunmak adına yapmış olduğumuz kampanya çağrımıza hemşehrilerimiz de ses verdi. Ayrıca Beydağ Belediyesi Kültür Merkezi ve Konukevi’miz İzmir depremi sonrası konaklama ihtiyacı olan tüm depremzedelerimiz için hazırdır” ifadesini kullandı.