Kültür merkezi yakında hizmette

Eski belediye hizmet binasının restorasyon çalışmaları tamamlandı. 10 yıldır atıl durumda olan bina yakın zamanda Edremitli gençlerin müzikten resme, spordan çeşitli kurs ve hobi alanlarına kadar birçok branşta kendilerini geliştirebilecekleri kurs ve atölyelere ev sahipliği yapacak. Merkezin seçim projelerinden biri olduğunu belirten Başkan Selman Hasan Arslan, “Şehir merkezini canlandırmayı, gençlerimize hizmet verecek çok amaçlı bir kültür merkezinin eksikliğini gidermeyi amaçlıyoruz” dedi.