Kültür, sanat ve bilimin kalbi...

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ege Bölgesi’nin en büyük kongre ve kültür merkezi olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir bilim merkezi kurmak için TÜBİTAK ile ilk adımı attıklarını söyledi. Başkan Zolan, kongre ve kültür merkezinin proje sürecinden yapımının tamamlanmasına kadar bilim, kültür ve sanat merkezi olarak planlandığını belirtti.

Başkan Zolan, “Şehrimizde kültür ve sanatın kalbinin attığı tesisimizde inşallah bir de bilim merkezi kuracağız.

Temel astronomi bilgileri verilen planetaryumuyla da öğrencimizin ufkunu açan tesisimiz, bilimsel çalışmalara imza atmaya, gelecek nesillerimizin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek” dedi. Bilim merkezleri, farklı yaş gruplarından ve farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturacak.