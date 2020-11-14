Kültür ve sanat kentinde çirkin saldırı

1. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nda yapılan ve sergilenmesi için Atatürk Bulvarı’ndaki sahil şeridine yerle‘Yüzen heykeli, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Kuşadalı sanatçı Çağdaş Erçelik tarafından yapılan 1 metre 50 santim yüksekliğindeki heykelin burun kısmı parçalandı. Yapılan çirkin ve çağ dışı saldırıyı kınadığını belirten Erçelik, “Kuşadası’nda doğup büyüyen bir sanatçı olarak ilk defa kendi şehrim için bir heykel yaptım. Çocukluk anılarımdan beslenerek yonttuğum heykelin tahrip edilmesi bana tarifi imkânsız bir acı yaşattı. Bu saldırı, Kuşadası gibi medeni insanların yaşadığı bir kente hiç yakışmadı. Gelecek hafta Kuşadası’na gelip eserimin zarar gören yerlerini tekrar yapacağım” dedi.

‘Sorumluları bulacağız’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Kuşadası gibi Türkiye’nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan bir kentte sanata karşı böylesine çirkin bir saldırı yapılması tam bir ilkelliktir. Bizler Kuşadası’nı kültür ve sanatın başkenti yapmak için çabalarken, bazı kendini bilmezlerin sanat eserlerine zarar vermesini anlayamıyoruz. Sorumluların bulunması ve gerekli cezaya çarptırılması için de hukuki yollara başvuracağız” diye konuştu.