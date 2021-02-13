BİST1.538-0.46EURO8.52-0.10USD7.030.18ALTIN411.56-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kültür ve sporun merkezi olacak
    ABONE OL
    13.02.2021 - 07:00 |

    Kültür ve sporun merkezi olacak

    Çiğli Belediyesi, Harmandalı’nın imar sorununu yüzde 60 oranında çözüme kavuşturacak imar planı düzenlemesini, onaylanması için Büyükşehir’e gönderdi

    Kültür ve sporun merkezi olacak

    Çiğli Belediyesi, Harmandalı bölgesinin imar sorununu yüzde 60 oranında çözüme kavuşturacak planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdi. Çiğli Belediye Meclisi’nde görüşülüp onaylandıktan sonra iki etap halinde çalışmaları devam eden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın 1/1000 ölçekli 1. bölgesinin (güney kesimi) Harmandalı Revizyon İmar Planı tamamlanarak Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi.
    2. bölgede yolda
    Pazar alanı, ibadet yeri, sağlık, eğitim tesisi ve sosyal ve kültürel tesis alanlarının belirlendiği düzenlemenin Büyükşehir tarafından onaylanması durumunda imar sorununun yüzde 60’ı çözülecek. 2. bölgenin (kuzey kesimi) revizyon imar planı çalışmalarını da en kısa zamanda sonuçlandırılarak Büyükşehir’e göndereceklerini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “İmar düzenlememiz bütünüyle tamamlandığında Harmandalı, kültürel ve sportif aktivitelerin merkezi olacak. Uzun yıllardır süregelen sorunlarımızı çözüme kavuşturarak, Çiğlimizi projeler üreten, atılım yapan ve herkesin yaşamak isteyeceği bir kent haline getireceğiz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstilacıların en tehlikelisi

    İstilacıların en tehlikelisi

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    Sıradaki Haber