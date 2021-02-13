Kültür ve sporun merkezi olacak

Çiğli Belediyesi, Harmandalı bölgesinin imar sorununu yüzde 60 oranında çözüme kavuşturacak planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdi. Çiğli Belediye Meclisi’nde görüşülüp onaylandıktan sonra iki etap halinde çalışmaları devam eden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın 1/1000 ölçekli 1. bölgesinin (güney kesimi) Harmandalı Revizyon İmar Planı tamamlanarak Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi.

2. bölgede yolda

Pazar alanı, ibadet yeri, sağlık, eğitim tesisi ve sosyal ve kültürel tesis alanlarının belirlendiği düzenlemenin Büyükşehir tarafından onaylanması durumunda imar sorununun yüzde 60’ı çözülecek. 2. bölgenin (kuzey kesimi) revizyon imar planı çalışmalarını da en kısa zamanda sonuçlandırılarak Büyükşehir’e göndereceklerini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “İmar düzenlememiz bütünüyle tamamlandığında Harmandalı, kültürel ve sportif aktivitelerin merkezi olacak. Uzun yıllardır süregelen sorunlarımızı çözüme kavuşturarak, Çiğlimizi projeler üreten, atılım yapan ve herkesin yaşamak isteyeceği bir kent haline getireceğiz” dedi.