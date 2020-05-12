Kulüpler nefes aldı

Kentin tarihleri 100 yılı aşan köklü kulüplerine İzmir’i ulusal ve uluslararası alanda tanıttıkları için bu sezon 10 milyon liralık reklam desteği vermeyi kararlaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilkini ocak ayında ödediği bu rakamın ikinci taksidini ise pandemi sürecinde yatırdı. Maçlarında İzmir BŞB’nin yürüttüğü fuarlar ve Maraton İzmir gibi spor organizasyonlarının reklamlarını taşıyan kulüplerden Göztepe, Altınordu ve Altay, ikinci taksit ödemelerini mart ayında alırken Karşıyaka, Menemenspor ve Bucaspor’a geçen hafta içinde para yatırıldı.

Haziranda ödeme sözü

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altındaki kulüplere haziran ayı içinde de ödeme sözü veren belediye, ödemeleri 6 taksitle tamamlayacak. Süper Lig’de İzmir’in tek temsilcisi olan Göztepe, reklam desteğinden toplam 3.2 milyon lira alırken, 1. Lig’deki Altay, Altınordu ve Menemenspor’a 1.6’şar milyon lira, 3. Lig’deki Karşıyaka’ya 800 bin lira, Bölgesel Amatör Lig’deki Bucaspor, İzmirspor ve Bergama Belediyespor’a 400’er bin lira ödenecek. Karşıyaka, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden geçen yıl müjdesini aldığı 5.4 milyon lira tutarındaki tesis yardımını almayı da halen sürdürüyor.