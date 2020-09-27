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    HaberlerEge Haberleri Kum süpürgesiyle daha temiz sokaklar
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    27.09.2020 - 00:03 |

    Kum süpürgesiyle daha temiz sokaklar

    Burhaniye Belediyesi, ilçenin temizlik hizmetlerinde kullanmak üzere kum temizleme süpürgesi imal etti.

    Kum süpürgesiyle daha temiz sokaklar

    Temizlik İşleri Müdürü Çağrı Birimenler öncülüğünde Belediye şantiyesinde temizlik işlerine bağlı çalışanlarca yapılan makine cadde ve sokaklardaki kumları hızlı bir şekilde temizliyor. 5 temizlik işçisinin yaptığı işi yapan makine, bir temizlik işçisinin bir saatte yapacağı işi, 15 dakikada yapabilen makine, hem işgücünden hem de zamandan tasarruf sağlayarak vatandaşlara hizmet ediyor. Özellikle doğalgazdan kaynaklı kazılan yollarda oluşan kumları ve tozları temizleyecek olan cihaz ihtiyaca göre geliştirilerek çoğaltılacak.

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