Kum zambaklarına Sengel koruması

Bölgede yürütülen Efes Antik Kanal Projesi yapım çalışmalarının nesli tehlike altındaki çiçeğe zarar verdiği duyumları üzerine harekete geçtiklerini belirten Sengel, “Pamucak sahilinde bizzat inceleme yaptıktan sonra durumun ciddiyetini gördük ve ilgili müdürlüklerimiz hızla koruma çalışması başlattı. Kanalın yapımı çevredeki birçok ağacında sökülüp kurumasına neden oldu” dedi.

Kum Zambakları ile ilgili yapıla çalışmayı gören çevreciler ve vatandaş ise Sengel’e teşekkür etti.