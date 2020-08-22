22.08.2020 - 00:03 |
Kum zambaklarına Sengel koruması
Pamucak sahilini süsleyen kum zambakları Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından koruma altına alındı. Bilgilendirici levhalar asıldı. Ayrıca kum zambaklarının bulunduğu alan özel çitler ile çevrildi.
Bölgede yürütülen Efes Antik Kanal Projesi yapım çalışmalarının nesli tehlike altındaki çiçeğe zarar verdiği duyumları üzerine harekete geçtiklerini belirten Sengel, “Pamucak sahilinde bizzat inceleme yaptıktan sonra durumun ciddiyetini gördük ve ilgili müdürlüklerimiz hızla koruma çalışması başlattı. Kanalın yapımı çevredeki birçok ağacında sökülüp kurumasına neden oldu” dedi.
Kum Zambakları ile ilgili yapıla çalışmayı gören çevreciler ve vatandaş ise Sengel’e teşekkür etti.