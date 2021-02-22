Kumar oynayan 24 kişiye 52 bin 850 lira

Şehzadeler’de 3 katlı metruk eve yapılan baskında, 10 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan 40 bin 250 lira ceza kesildi. Alaşehir’de de, 13 kişiye idari işlem yapıldı, 12 bin 600 lira para cezası verildi. Turgutlu’da da yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları öne sürülen kişilere yönelik 5 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.