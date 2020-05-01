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    HaberlerEge Haberleri Kumara 39 bin lira
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    01.05.2020 - 00:00 |

    Kumara 39 bin lira

    Balıkesir’in Karesi ilçesinde, kumar oynayan 10 kişiye 39 bin 150 lira ceza kesildi.

    Operasyonda ev sahibi C.Ö, M.B. ve M.K. gözaltına alındı. Ruhsatsız tabanca, 13 uyuşturucu nitelikli hap, 2 bin 795 lira para, çok sayıda deste iskambil ele geçirildi. l AA

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