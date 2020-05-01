01.05.2020 - 00:00 |
Kumara 39 bin lira
Balıkesir’in Karesi ilçesinde, kumar oynayan 10 kişiye 39 bin 150 lira ceza kesildi.
Operasyonda ev sahibi C.Ö, M.B. ve M.K. gözaltına alındı. Ruhsatsız tabanca, 13 uyuşturucu nitelikli hap, 2 bin 795 lira para, çok sayıda deste iskambil ele geçirildi. l AA
Profesör doktor motosiklet kazasında hayatını kaybettiŞişli'de meydana gelen trafik kazasında, KBB Uzmanı Prof. Dr. Burak Erdamar hayatını kaybetti.Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy istikametinde motosikletiyle seyreden ve özel bir hastahanede kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Burak Erdamar, yolun sağında duran bir araca çarptı.