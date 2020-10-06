AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısıyla İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in, 31 Mart seçimlerinden bu yana geçen 500 gününü değerlendirdi. İzmir’in temel sorunlarından olan koku, ulaşım ve su sorunlarına 18 aya geçmesine rağmen hiçbir çözüm bulunmadığına vurgu yapan Başkan Sürekli, “18 ayı lay lay lom ile geçirdiler” ifadeleriyle eleştiride bulundu.

500 günün göz boyamayla geçirildiğini ifade eden Başkan Sürekli, “Cemreler düşecek diye beklerken küme düştük. 2019 Mart yerel seçimlerinde İzmirli hemşerilerimiz bize muhalefet görevi verdi. Bu görevi yerine getirmek ve İzmir’in çıkarlarını korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak acı bir gerçek var ki seçimlerde 3 cemre vaadinle bulunan Büyükşehir 18 ayı göz boyamayla geçirdi” dedi.

‘Müze yapılacak’

AK Parti olarak İzmirlilerin lehine olacak her icraatı desteklediklerini belirten Sürekli, “Konak Tüneli’ni yaparken CHP karşı çıktı. Biz yaptık, vatandaşlarımız da kullanıyor. Buca metrosu da aynı şekilde. Özkanlar Pazar yerinde çözümsüzlük vardı devreye girdik. İzmir’de ulaşım felç, Soyer’in en büyük vaatlerinden bir de 3 tane battı çıktı vaadi vardı. Bunlardan hiçbir haber yok. Trafik felç durumda ulaşım ve altyapı berbat” dedi. Elektrik Fabrikası’na da değinen Başkan Sürekli, “Ben Elektrik Fabrikası’nın İzmir’e kazandırılması gerektiğini ifade ettim. Orada bir hukuki engel oldu ama süreç devam ediyor. Belediyeye verilmesi bile hükümet tarafından müze olarak kullanılacak. Öte yandan ulaşımda 90 dakika uygulamasının geri gelmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi. Başkan Sürekli, Alsancak Stadı’nın ise ikinci yarıya yetiştirileceğini ifade etti.