Kumkale Ovası’nda ilk hasat heyecanı

Kalafat Köyü’nde 7 yıldır domates yetiştiriciliği yapan Şahin Ceylan, 20 Nisan’da toprakla buluşturduğu fidelerden ilk hasadını yaptı. Kumkale Ovası’ndaki toprağın potasyum oranının yüksek olması, Kaz Dağları’ndan gelen soğuk rüzgar ve boğazdan gelen rüzgarın kesişmesiyle değişik bir hava sirkülasyonunun oluştuğunu, bunun da ürüne rengini, lezzetini verdiğini anlatan Ceylan, “Kasım ayına kadar artık Çanakkale domatesini gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz” dedi. l DHA