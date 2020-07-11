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    HaberlerEge Haberleri Kumkale Ovası’nda ilk hasat heyecanı
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    11.07.2020 - 00:33 |

    Kumkale Ovası’nda ilk hasat heyecanı

    Kendine has kokusu ve lezzetiyle meşhur olan Çanakkale domatesinin Kumkale Ovası’ndaki tarlalarda hasadına başlandı.

    Kumkale Ovası’nda ilk hasat heyecanı

    Kalafat Köyü’nde 7 yıldır domates yetiştiriciliği yapan Şahin Ceylan, 20 Nisan’da toprakla buluşturduğu fidelerden ilk hasadını yaptı. Kumkale Ovası’ndaki toprağın potasyum oranının yüksek olması, Kaz Dağları’ndan gelen soğuk rüzgar ve boğazdan gelen rüzgarın kesişmesiyle değişik bir hava sirkülasyonunun oluştuğunu, bunun da ürüne rengini, lezzetini verdiğini anlatan Ceylan, “Kasım ayına kadar artık Çanakkale domatesini gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz” dedi. l DHA

    TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
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