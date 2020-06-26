26.06.2020 - 00:00 |
Küner Mahallesi’nde karantina yok!
Menderes’e bağlı Küner Mahallesi’nde tespit edilen koronavirüs vakalarının ardından bölgeye sevkedilen 25 kişilik filyasyon ekibi, 2 bin 600 nüfuslu mahallede evleri tek tek gezip uygun gördüğü kişilerden numune alımına başladı
Giriş çıkışların kontrol altına alındığı mahallede, toplam 38 kişiye kovid-19 tanısı konulduğunu, 18’inin hastanede, 20’sinin de evde tedavi gördüğünü belirten İzmir Valiliği, Küner Mahallesi için karantina uygulamasının söz konusu olmadığını açıkladı.