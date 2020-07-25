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    HaberlerEge Haberleri ‘Kupa bu sefer İzmir’e gelecek’
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    25.07.2020 - 00:00 |

    ‘Kupa bu sefer İzmir’e gelecek’

    TFF 3. Lig’de üst üste ikinci kez Play Off oynayarak Belediye Derincespor’u eleyip finale adını yazdıran Karşıyaka, yarın Turgutluspor engelini de aşarak 2 yıl sonra 2. Lig’e dönmeyi hedefliyor.

    ‘Kupa bu sefer İzmir’e gelecek’

    Transfer yasağıyla 4 sezondur değişmeyen altyapı patentli kadrosuyla düştüğü 3. Lig’de 2 yıldır hiçbir şartta pes etmeyip zirve kovalayan Kaf Kaf, geçen yıl ıskaladığı hedefini bu kez tutturmak istiyor. Karşıyaka’nın gençleri, 2. Lig’e çıkmaları halinde yönetim ve camianın taahhüt ettiği 800 bin TL’yi aşan şampiyonluk primine de kavuşacak.

    ‘Bu sefer olacak’

    Son 2.5 yıldır koltukta oturup, “O kupa gelecek” diyen Başkan Turgay Büyükkarcı, “Göreve geldiğimizden beri bu takıma güveniyorduk ve bu çocuklar bizi mahcup etmedi. Çok iyi bir teknik kadromuz, çok iyi bir kadromuz var. Kenetlenmiş bir yönetimimiz var. Sezon başnda hedeflediğimiz yerdeyiz. O hedefe ulaşmak için artık 1 tane 90 dakikamız var. Bu 90 dakikayı da alıp kupayı semte getirmek en büyük hedefimiz. Takımımız büyük bir motivasyonla çalışıyor. Taraftarımız rahat olsun. İnşallah o kupa Karşıyaka’ya gelecek” açıklamasını yaptı.

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