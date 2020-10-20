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    20.10.2020 - 00:00 |

    Kupada izmir derbisi

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta 5. hafta sonunda topladığı 13 puanla liderlik koltuğuna oturan Karşıyaka, bugün Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Bergama Belediyespor’u konuk edecek.

    Kupada izmir derbisi

    İzmir Atatürk Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı Tayfun Sarı yönetecek. Stada koronavirüs salgını nedeniyle seyirci alınmayacak. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç’ün kupa mücadelesinde fazla forma şansı bulamayan oyuncularını sahaya süreceği öğrenildi. 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Bergama Belediyespor, kupada ilk turda Manisaspor’u 1-0’lık skorla elemişti. Bergama Belediyespor Teknik Direktörü Behram Üstün, kupada gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini dile getirdi.

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