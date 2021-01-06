‘Kurak günler uzakta değil’

İZMİR’deki barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü. Bölgenin genelinde ve İzmir’de son günlerde görülen yağışlar da ana gümdem olan kuraklığa bir çözüm olmuyor. Uzmanlar, sürekli ve etkili yağışların olması gerektiğini belirtiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof. Dr. Doğan Yaşar da önemli uyarılar yaptı, “Daha kuraklık görmedik. Son 20 yıl muhteşem geçti. Sadece 2008, 2013 ve 2017’de kuraklık gördük. 2022, 2023’te ciddi anlamda kurak bir dönem bekliyoruz. Henüz kuraklık görmedik fakat az kaldı” dedi. Şimdiden planlar yapılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, “Önce yeraltı barajları yapılmalı. 6. yüzyılda İstanbul’da sarnıçlar vardı, şimdi de yapılmalı” diye konuştu.

Yüzde 66’dan 37’ye

İzmir’de, barajlardaki su seviyeleri azaldı. Geçen yıl Aralık ayında Tahtalı Barajı’ndaki su doluluk oranı yüzde 66’ydı, bu yıl yüzde 37’ye düştü. Ürkmez Barajı’ndaki oran yüzde 58’den 43’e, Güzelhisar Barajı’nda da yüzde 63’ten 46’ya düştü.

Bu yıl yağışlarda yüzde 20 azalma olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Biraz boşalma doğal, ancak doluluk hepsinde yüzde 50’nin altında. İzmir için şu an bir tehlike yok. Fakat 2022, 2023 yıllarında kuraklık olabilir” dedi.

Manisa vermeyebilir!

İzmir’in, suyun yüzde 40’ını Manisa’nın kuyularından aldığını dile getiren Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar, “Ciddi bir kuraklık döneminde Manisa, bize suyunu vermeyecektir. 1992’deki kuraklıkta Denizli’de, Muğla’da köyler arasında sorunlar çıktı” uyarısında da bulundu.

‘90 milyonluk nüfusa su dayanmaz’

Susuzlukta nüfusun da etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, “1960’larda 27 milyon olan Türkiye nüfusu şu an 85-90 milyon. Birleşmiş Milletler’e göre, dünya nüfusu 45 yılda bir yüzde 100 artıyor. Ama ülkemizde yüzde 300. İzmir o yıllarda 1 milyonken 4,5 milyon olmuş. Bu nüfusa bu sistemle su dayanmaz” dedi.