Kuraklığa ilaç işbirliği akmayacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentte devam eden altyapı yatırımları için Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 49 milyon 800 bin euroluk kredi sözleşmesi imzaladı. Söz konusu hibe ile atık su tesislerindeki enerji sarfiyatını yüzde 8 ile yüzde 10 arasında azaltmayı hedefleyen projeler hayata geçirilecek. Ajans, atık su tesislerindeki enerji tasarrufuna yönelik projeler için de İZSU’ya 500 bin euro hibe desteğinde bulunacak.

Başkan Tunç Soyer’in ev sahipliğindeki imza törenine Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Oliver Gauvin, Fransa’nın İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, AFD Türkiye Direktörü Serge Snrech, AFD Türkiye Direktör Yardımcısı Emilie Huang, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz katıldı.

İlk Çeşme ve Dikili

Kredi ve hibe sözleşmesi olmak üzere iki ayrı imzanın atıldığı törende konuşan Başkan Tunç Soyer, “4 yıl boyunca ana para geri ödemesiz, toplamda 13 yıla uzanan vade yapısına sahip bu kaynağın faiz oranı da 3.2. Zorlu ve detaylı çalışmalarımızı yatırıma dönüştürmeyi bilen yönetici ve uzman ekibimi tebrik ederim. İlk önceliğimizi kuraklık konusunda en riskli olan yer olan Çeşme ve Dikili’ye verdik. İçme suyu iletim hattı ve şehir şebekesi yatırımlarında kullanılacak” diye konuştu.

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Oliver Gauvin ise “Sunulan kredinin yanı sıra amaçlanan teknik işbirliği aracılığıyla bu alandaki Fransız bilgi birikimini paylaşacak, iyi uygulamaları ve suyun ve enerjinin yönetiminin optimizasyonu konusundaki yenilikleri yayacak olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Üç etapta gerçekleşecek

Çeşme’de 3 etaplık tarihi içme suyu yatırımının birinci etabında toplam 193 kilometre, ikinci etabında ise toplam 315 kilometre şebeke ve iletim hattı yenileme çalışması yapılacak. Projenin yapım ihalesine çıkılacak üçüncü etabında ise toplamda 284 kilometre yenileme çalışması yapılacak. Yaratılan kaynağın bir kısmı ise Dikili’yi sağlıklı içme suyu altyapısına kavuşturmak için kullanılacak. İlçedeki 169 kilometrelik hat ve 54 kilometre iletim hattı yenilenecek.