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    HaberlerEge Haberleri ‘Kurala uymak zorundayız’
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    08.04.2020 - 00:03 |

    ‘Kurala uymak zorundayız’

    ‘Kurala uymak zorundayız’

    Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, “Koronavirüs değil; ihmal, zafiyet ve kurallara uymamak öldürür” dedi, toplumun tüm bireylerine hassasiyet çağrısı yaptı. Sağlık altyapısının güçlü, doktorlar ve sağlık çalışanlarının yetkin ve fedakâr olduğunu belirten Aslan, “Onlara güvenelim. Ulusal birlik ve beraberliği siyasi parti odağında değil; devlet ekseninde ve millet birlikteliğinde sağlayabiliriz. Gün; bir sonraki seçimi düşünmek yerine, halkın geleceğini, sağlığını ve mutluluğunu düşünerek kararları alıp uygulama günüdür. Gün; ayrışma değil, birleşme ve aynı hedefe el ele, kol kola, aynı heyecanla beraber yürüme günüdür” dedi. Aslan, “Evimizde kalalım, koronavirüsle savaş bağlamında Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı kurallara ve bilim insanlarımızın tavsiyelerine uyalım” diye konuştu.

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