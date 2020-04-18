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    18.04.2020 - 00:04 |

    Kurala uymayan yanar!

    Koronavirüs salgını nedeniyle Hıfzısıhha Kurulu kararlarında belirtilen yasaklar çerçevesinde, Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Uşak Tarım il Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

    Kurala uymayan yanar!

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Türkiye’de görüldüğü günden bu yana aldığı sağlık önlemleriyle dikkat çeken Belediye, bu önlemlerin uygulanmasıyla ilgili olarakçalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kovid-19 yasakları çerçevesinde işletme sahiplerine ve yöneticilerine kurallara uymaları gerektiği vurgulandı.

    İşletmelerden, içeriye 65 yaş üstü ve 20 yaş altı müşteri alınıp alınmadığına, girişlerde dezenfektan cihazlarının olup olmadığına ve bunların çalışıp çalışmadığına, meyvelerin ve ekmeklerin poşetli ve steril ortamda olup olmadığına dikkat etmeleri istendi.

    ‘Denetimler sürecek’

    Ayrıca, sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına, uyarı şeritlerinin doğru yerlerde olup olmadığına, personelin maskeli ve eldivenli olup olmadığına, içeriye maskesiz müşteri alınıp alınmadığına, müşteri kabulünün belirlenen kurallar doğrultusunda yapılıp yapılmadığına ve ürünlere fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığına da dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Ekipler, kurallara uymayan işletmeler hakkında, Kovid 19 kapsamında 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince işlem yaptı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, koronavirüs önlemlerinin Uşak’ta da en üst düzeyde uygulandığına vurgu yaptı, “Halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerimiz devam edecek. Bu süreçte hepimizin dikkatli olması gerekiyor” dedi.

     

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