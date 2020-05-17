Kurala uymayana ceza

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, 118 noktada güven huzur uygulaması yaptı. Polis ekiplerince 2 bin 424 işyeri kontrol edildi, çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten bir işyerine idari işlem yapıldı. 20 yaş altı 19 kişi, 65 yaş üstü bir kişiye 44 bin lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 43 kişiye de 126 bin lira idari para cezası uygulandı. l AA