Kuralar, 18 Haziran’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle Toplu Konut İdaresi’nin başlattığı Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında bölgede 350 konut daha yapılacak. Projede 245 2+1, 105 de 3+1 konut yer alacak. 2 bin 456 başvurunun yapıldığı projede hak sahibi belirleme kuraları koronavirüs nedeniyle 5 Mayıs Salı gününden 18 Haziran Perşembe günü saat 16.00’ya alındı.