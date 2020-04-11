Kurallara dikkat!

Denizli ve Aydın’da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurallara uymayan kişilere para cezası uygulandı. Denizli’de son 1 haftada 138 kişi ile 6 işyerine toplam 191 bin 546 lira tutarında idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğunluk yaşanan cadde, meydan ve sokaklarda denetimlerinin süreceği belirtildi. Aydın’da da, tedbirlere uymayarak bir apartman dairesinde alkol alıp iskambil oynayan 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira cezai işlem uygulandı. Kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye 35 bin lira ceza uygulandı. Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde ise, Kovid-19 önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye toplam 35 bin lira ceza verildi. İşletme sahibi B.Ö. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan yasal işlem başlatıldı.