‘Kurallara uyalım!

Kuşadası Belediyesi, Kovid-19’a karşı Salı Pazarı’na yönlendirme tabelaları yerleştirdi. Başkan Ömer Günel, “Bütün önlemleri alıyoruz. Virüsü, kurallara uyarak yenebiliriz” dedi.

Kuşadası Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında otogara taşınan Salı Pazarı’nda yeni bir uygulamayı daha yaşama geçirdi. Alana, Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, üzerinde “Lütfen ok yönünde ilerleyerek alışverişinizi seri bir şekilde gerçekleştiriniz” yazılı yönlendirme tabelaları yerleştirildi. Pazarın girişinden başlayarak çıkışına kadar 1’er metre arayla konulan tabelalar sayesinde, vatandaşların alanda daha az zaman geçirmeleri sağlanıyor. Uygulamanın, Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi’ndeki Kuşadası Belediyesi’ne ait açık otopark alanına taşınan Cuma Pazarı’nda da yapılacağı belirtildi.

Denetimler sürüyor

Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, denetimlerini Salı Pazarı’nda sürdürdü. Pazarın giriş ve çıkışı Zabıta tarafından bariyerlerle kapatıldı. Halkın farklı noktalardan pazara giriş yapmasına izin verilmedi. Alışverişe gelenler, alana gruplar halinde, tek yerden ve dezenfeksiyon tünelinden geçirilerek alındı. Vatandaşların ateşi ölçüldü, satıcılara maske ve eldiven dağıtıldı. 65 yaşın üzerinde olduğu belirlenen kişiler de uyarılarak evlerine gönderildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Koronavirüsle, ancak birlikte hareket edip kurallara harfiyen uyarsak başa çıkabiliriz. Salgına karşı bütün önlemleri alıyoruz” dedi.

‘Güç birliğinden hizmet doğuyor’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, mahalle muhtarlarıyla her ay rutin olarak yaptığı istişare toplantısı, koronavirüs nedeniyle bu kez telefonla yapıldı. İlk olarak merkezdeki mahallelerin muhtarlarını arayan Günel, kendisine iletilen şikâyetleri ilgili birim müdürlerine aktardı, sorunların çözülmesini istedi. 23 muhtarlık arasındaki toplantı, bu ay dijital ortamda yapıldı. Virüsün Kuşadası’nda yol açabileceği aksaklıkların önüne geçebilmek için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyemiz de tüm imkânlarıyla yanımızda. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederim. Muhtarlarımızın katkısı da önemli. Zor günleri onların desteğiyle aşacağız” dedi. Değirmendere Mahalle Muhtarı İsmail Atal, Başkan Ömer Günel’in sorunlarıyla ilgilenmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Türkmen Mahallesi Muhtarı Ümit Özyağcı da Başkan Günel’in değişime öncülük ettiğini belirtti, “Büyükşehir Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na da desteği için teşekkür ediyoruz. Güç birliğinden hizmet doğuyor” dedi.