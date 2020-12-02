Kurallara uymayanlar yanıyor

Maske takma zorunluluğuna uymayan 41 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Muğla’da da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 601 personelin katılımıyla, 3 bin 853 işletme ve 3 bin 504 araç ile sahillerde denetim yapıldı. 90 kişiye 146 bin 502 lira ceza kesildi.