02.12.2020 - 00:00 | | DHA-AA
Kurallara uymayanlar yanıyor
DENİZLİ ve Muğla’da, Kovid-19 denetimlerini sıklaştırıldı. Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 98 kişiye 45 bin 20 lira, son 1 haftalık denetimlerde maske takmadıkları belirlenen 41 kişiye de 436 bin 900 lira ceza kesildiği bildirildi.
Maske takma zorunluluğuna uymayan 41 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Muğla’da da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 601 personelin katılımıyla, 3 bin 853 işletme ve 3 bin 504 araç ile sahillerde denetim yapıldı. 90 kişiye 146 bin 502 lira ceza kesildi.