Kurbanınızı LÖSEV kessin çocuklar çabuk iyileşsin

Lösemi ve kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların vücut savunmasını yok ettiğini ve protein ağırlıklı sağlıklı beslenmenin iyileşme sürecine önemli katkı sağladığını belirten LÖSEV yetkilileri, “12 ay boyunca hasta çocuklara ve ailelerine taze et ve et ürünleri iletiyoruz. Sözel ya da yazılı verilebilen vekâlet, kurban ibadeti için yeterli oluyor. Kesimler, Kurban Bayramı’nın bir, iki ve üçüncü günlerinde yerine getiriliyor” dedi.



Gelirler yardım oluyor

Kalan et, deri vb. kıymetlerden ise gelir elde edilip hastaların ücretsiz tedavileri, eğitim ve sosyal ihtiyaçları ile sağlık merkezlerinin yapımı için kullanılıyor.