Kurbanlıklar örnek olsun

İZMİR’de kurbanlık hayvan alım satım işiyle uğraşan Emre Aldırmaz (23), pandemi döneminde pazara gelenler arasında farkındalık oluşturmak için ilginç bir yola başvurdu. Alıcıların çoğunlukla maske takmadığını dile getiren Aldırmaz, “Dikkat çekelim diye hayvanlara maske taktık. Bu virüs hayvanlardan bulaşmıyor ama farkındalık yaratmak istedik. Görenler soruyor niye hayvanlara maske taktığımı, gülüp geçiyorlar. Hayvanlarım da çok uysal, maskeye alıştılar. İnsanlar da alışsın. Tek temennimiz herkesin maskeli dolaşması” dedi. Büyükbaş kurbanlıklarda fiyat aralığının 20 bin liradan başlayıp, 25 bine kadar çıktığını anlatan Aldırmaz, en küçük boğanın 800 kilo ile 1 ton ağırlığında değiştiğini belirtti.