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    HaberlerEge Haberleri Kursiyerlerin sevgi sergisi beğenide
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    13.02.2020 - 00:01 |

    Kursiyerlerin sevgi sergisi beğenide

    Kursiyerlerin sevgi sergisi beğenide

    Gaziemir Belediyesi’nin resim kursuna katılan kursiyerlerin yaptığı sevgi temalı yağlı boya resimler, Sevgililer Günü Sergisi’yle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide kursiyerlerin; insan, aile, doğa, hayvan, arkadaş, çocuk sevgisi gibi sevginin çeşitlerini anlattıkları resimleri yer alıyor. Hizmet binasının ikinci katındaki sergi, 14 Şubat’a kadar mesai saatleri içinde gezilebilecek.

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