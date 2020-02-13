13.02.2020 - 00:01 |
Kursiyerlerin sevgi sergisi beğenide
Gaziemir Belediyesi’nin resim kursuna katılan kursiyerlerin yaptığı sevgi temalı yağlı boya resimler, Sevgililer Günü Sergisi’yle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide kursiyerlerin; insan, aile, doğa, hayvan, arkadaş, çocuk sevgisi gibi sevginin çeşitlerini anlattıkları resimleri yer alıyor. Hizmet binasının ikinci katındaki sergi, 14 Şubat’a kadar mesai saatleri içinde gezilebilecek.
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