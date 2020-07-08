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    HaberlerEge Haberleri Kursu bitirdiler, kolları sıvadılar
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    08.07.2020 - 07:00 |

    Kursu bitirdiler, kolları sıvadılar

    İŞKUR Çiğli Hizmet Merkezi, Çiğli Halk Eğitim Merkezi, Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde düzenlenen, denetimli serbestlik kapsamında bulunan 16-25 yaş aralığındaki çocukların ve gençlerin topluma sağlıklı ve üretken bireyler olarak katılımını sağlamaya yönelik aşçı yardımcılığı eğitimini tamamlayanlar mesleğe adım attı.

    Kursu bitirdiler, kolları sıvadılar

    İŞKUR Çiğli Hizmet Merkezi, Çiğli Halk Eğitim Merkezi, Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde düzenlenen, denetimli serbestlik kapsamında bulunan 16-25 yaş aralığındaki çocukların ve gençlerin topluma sağlıklı ve üretken bireyler olarak katılımını sağlamaya yönelik aşçı yardımcılığı eğitimini tamamlayanlar mesleğe adım attı.
    KARŞIYAKA Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Uzmanı Mehmet Muhsin Aslan’ın koordinatörlüğünde, Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dersliklerinde mutfak şefi Jale Düdü tarafından verilen eğitimlerle aşçı adaylarına mesleki bilgi ve beceriler kazandırıldı. Kursta başarılı olanlar, yiyecek-içecek sektöründe istihdam edilecek.

    Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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