Kurtarma tatbikatları pandemide de sürdü

Karabağlar Belediyesi’nin Arama Kurtarma Derneği’ne (AKUT) tahsis ettiği ve alanında Türkiye’nin en büyüğü olan Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Yerleşkesi’nde eğitim ve tatbikatlar, pandemi sürecine rağmen aralıksız devam ediyor. Belediye ve dernek koordinasyonuyla verilen eğitimlerde, vatandaşların doğal afet öncesi ve anında ne yapmaları gerektiği ayrıntılarıyla anlatılıyor. Böyle bir alanı kendilerine tahsis ettiği için Başkan Muhittin Selvitopu’na teşekkür eden AKUT İzmir Ekibi Lideri Ramazan Ergut, “Karabağlar Belediyesi’yle pandemi öncesinde programladığımız çalışmaları aralıksız sürdürdük. Özellikle Elazığ ve Manisa depremlerinin ardından İzmir ve Ege’deki AKUT ekiplerinin koordinasyonunun sağlanmasında bu yerleşkemiz önemli bir görev üstlendi. Vatandaşlarımız ve belediye personelimize yönelik afet bilinçlendirme eğitimlerine devam edeceğiz” diye konuştu.

92 toplanma alanı

Yerleşkenin öneminin, 17 Ağustos’un yıldönümünde bir kez daha gündeme geldiğini dile getiren Selvitopu da, “Afetlere hazırlık kadar, müdahale de büyük önem taşıyor. Bu nedenle Karabağlar’da AKUT’la önemli bir işbirliği içindeyiz. Başta depremler olmak üzere olası doğal afetlerle ilgili eğitim, bilinçlendirme çalışmaları bu yerleşkede yürütülüyor. Karabağlar Belediyesi olarak bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Pandemi sürecinde de bu çalışmaları ihmal etmemeye çalıştık. Çünkü pandemi sona erecek ama depremler sürecek. Can ve mal kayıplarını en aza indirmek için hazırlıklı olmak hepimizin görevi. Toplanma alanlarıyla ilgili çalışmalarımız da aynı kararlılıkla sürüyor. Şu an 92 toplanma alanımız var” dedi.

Revizyon çalışmaları

Karabağlar’da depreme dayanıklı yapıların yaşama geçirilmesi ve çarpık kentleşmenin önlenmesi amacıyla plan revizyonları gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Selvitopu, “Geleceğe yönelik yürüttüğümüz bu çalışmalarımız depreme dayanıklı konutlarının yapılmasının yanı sıra, ulaşım, spor ve sosyal donatı alanlarına sahip sağlıklı bir çevrenin oluşmasına da katkı koyacak” ifadelerini kullandı.