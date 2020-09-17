Kurtuluş gününde doğalgaz müjdesi

BOTAŞ Genel Müdürlüğü Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 15 Eylül’de doğalgaz müjdesi verdi. ‘Ayvalık Doğalgaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi Hizmet Alımı’ ihalesi sonuçlandı. İhale komisyonunun yapacağı son değerlendirmenin ardından işin hangi firmaya vereceğinin netleşeceği bildirildi.

Ergin’den teşekkür

Doğalgazın kış sezonunda kentin havasına çok önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Başkan Ergin, Ayvalık Belediyesi’nin ilçeye doğalgaz gelmesi için gerekirse tüm olanakları seferber etmeye hazır olduğunu bildirdi. Başkan Ergin, ilçeye doğalgaz getirilmesi için ciddi mesailer harcayan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in yanı sıra bu konuda destek veren herkese teşekkür etti.

Sağlıkçıların yanındayız

AYVALIK Sarımsaklı Mahallesi’ndeki 5 No’lu Sağlık Ocağı’nda üç hemşireye şiddet uygulayıp, araya giren bir hastayı da bıçaklayan Engin Barış K’yı protesto etmek ve pandemi döneminde şiddete maruz kalan sağlıkçılara destek olmak amacıyla, Balıkesir Tabip Odası tarafından basın açıklaması yapıldı. Öte yandan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sağlık ocağına gitti, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Ergin, “Konunun takipçisi olacacğız, çok üzgünüz, kabul edilebilir bir tarafı yok. Sağlık çalışanlarının yanındayız” dedi.