Kurtuluşun simgesi

Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir’e 9 Eylül 1922’de girmesi ve elde edilen zaferin ardından Milli Mücadele’nin sona erdiğini dile getiren Nasır, “Düşman askerlerinin yakıp yıktığı İzmir’in asıl sahibi olan Türk milleti, adeta küllerinden yeniden doğan bir şehir inşa etmiş ve İzmir’i Türkiye’nin en önemli kentleri arasına yükseltmiştir. İzmir’in kurtuluşu tüm milletimize umut vermiştir. İzmir’in kurtuluşunun 98’nci yılını büyük gururla kutlarken; ulusal bağımsızlığımızı bizlere armağan eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile birlikte bu vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi de bir kez daha saygıyla anıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu.





