Kuru fasulye üretimi artacak

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde Çanakkale genelinde bitkisel üretimi geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak, sertifikalı, verimi yüksek, hastalık ve zararlılara dayanıklı kuru fasulye kullanımını artırmak amacıyla dikilen tohumlar büyümeye başladı. Bölge milletvekillerinin de katkıda bulunduğu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği çalışmalar kapsamında temin edilen 34 bin 300 kilogram tohum, 510 üreticiye yüzde 75 hibeyle dağıtıldı. 4 bin 27 dekar alana ekilerek bitkiye dönüşen tohumlarla, ürünün yetiştirildiği alanın 10 bin dekara, yıllık üretiminin de yüzde 62.5 artışla 1600 tondan 2 bin 600 tona çıkarılması hedefleniyor. AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, bir tarlada incelemelerde bulundu, “Daha nitelikli, daha kaliteli, bugüne kadar hiç üretmediği ürünleri Türkiye’ye ve dünyaya Çanakkale damgasıyla sunacağız” dedi. -AA