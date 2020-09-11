Kuru incirde kalite dışsatımcıyla artacak

Destekler hakkında bilgi veren birlik Başkanı Birol Celep, “2020 yılında 22 bin kerevet yaptırıp üreticiyle buluşturduk. Aydın Ticaret Borsası ve Nazilli Ticaret Borsası yaptırdıkları biner kerevet ile projemize destek verdi. Ayrıca ilk kez, kuru incirlerin kalitesini attırmak, hızlı kurumasını sağlamak ve yabancı madde bulaşıklığını en aza indirebilmek amacıyla bu yıl bin adet hasat filesi yaptırıp üreticilere yine ücretsiz ulaştırdık” dedi.