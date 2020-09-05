Kuru incirin ihracat yolculuğu başlıyor...

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden kuru incirin ilk ihraç tarihini belirlemek için online ortamda Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Kurulu toplantısı ve Genel Kurul Toplantısı düzenledi. Toplantıda, Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu’nun ihracatta ilk gemi yükleme tarihi olarak önerdiği 30 Eylül, oybirliğiyle kabul edildi.

Düşük rekolte bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın henüz resmi rekolteyi açıklamadığını, bununla birlikte 2020’de önceki yıla göre bir miktar azalma beklendiğini, ürün kalitesinde de gerileme görüldüğünü dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru incirin büyük ölçüde elle işlenip paketlenen bir ürün olduğunu, emek-yoğun bir sürecin ve kontrol ve analizlerin sonunda ihracata hazır hale geldiğini kaydetti. Celep, “Kuru incir ihracatımız, 2019 sezon başı olan 26 Eylül’den 31 Ağustos’a kadar önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 16 artışla 66 bin ton, değerde yüzde 5 artışla yaklaşık 231 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.