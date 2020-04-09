Kuru kayısı, dışsatımda kazandırdı

Türkiye’de 2019 mart ayında 77 milyon dolar olan kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatının yüzde 16 artışla 90 milyon dolara yükseldiğini belirten Celep, “Sezonun başladığı 1 Ağustos 2019 ‘dan bugüne kadar kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirden 723 milyon dolar gelir elde edildi. Aynı dönemde dönemde 76 bin ton kuru kayısı ihracatına karşılık ise 197 milyon dolar gelir elde edildi. Kuru kayısı ihracatının en fazla gerçekleştiği Ege Bölgesi’nde de 26 bin ton kuru kayısı ihraç edilerek 8 aylık dönemde 78 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı” diye konuştu.

Dünya genelinde 105 ülkeye kuru kayısı gönderildiğini sözlerine ekleyen Celep, “Salgının sıfır noktası Çin’e geçen yıl 2 milyon dolar olan kuru kayısı ihracatı bu yıl yüzde 125 artarak 4.5 milyon dolara ulaştı” dedi.