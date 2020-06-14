Kuru meyve dışsatımı projelerle artıyor

Kuru kayısıda kaliteyi arttırmak için, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin de destek verdiği ‘Kuru Kayısıda Kaliteyi Arttırmak Amaçlı Kayısı Boylama ve Tünelde Kurutma Projesi’yle, kayısıların boylanarak ayrılması, tünellerde kerevetler üzerinde kurutulması amaçlanıyor. Pilot bölgelerde uygulanacak örnek proje, eğitim çalışmalarıyla zamanla yaygınlaştırılacak.



“Stabil bir fiyat politikası olursa Türk kayısısı raflarda aranan ürün olur” diyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “ Üreticinin kayısıya bakması için ekonomik getirisi olmalı. Bugün Manisa’da üzüm bağlarında çöp yok çünkü üretici yıllardır para kazanıyor, bağına da bakıyor” ifadelerini kullandı.



Üzüm sorunsuz



Kuru meyve sektörü taraflarının işbirliği sayesinde kuru kayısı ihracatının 100 bin ton seviyelerine geldiği bilgisini veren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık ise, “Çekirdeksiz kuru üzüm üretimi 300 bin ton seviyelerine, ihracat ise miktarda 250 bin ton, değerde ise 500 bin dolara ulaştı. Üzümde pestisit ile ilgili sıkıntılarda yol aldık. İncirde aflatoksin ile ilgili, kayısıda ise kükürt ile ilgili adımlar attık. Kaliteli ürünle hedefe ulaşabiliriz. Sağlıklı kurutmanın nasıl olacağı broşürler ve SMS’ler aracılığıyla duyurulmalı” dedi.