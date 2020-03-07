07.03.2020 - 00:04 |
Kuru üzüm güldürüyor
Türkiye’nin 2018 yılında 446 milyon 649 bin dolar olan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, 2019’da 516 milyon 200 bin dolara yükseldi.
En fazla üzüm ihracatı 141.8 milyon dolarla İngiltere’ye yapıldı. Üzümde kaliteli ürünler elde etmek için Manisa çiftçisinin canla başla çalıştığını ifade eden Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, “Manisa denilince akla üzümümüz geliyor. Türkiye’nin kuru üzüm üretiminin yüzde 90’ını gerçekleştiriyoruz. Bugün Türkiye’de kişi başı kuru üzüm tüketimi 250 gram civarında. Avrupa’da ise bu rakamlar kişi başı 1 kilo 700 gram” diye konuştu. l CEMİL SEVAL DHA
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