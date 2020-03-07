BİST 109.601-1,98EURO6,880,23USD6,09-0,40ALTIN327,84-0,35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kuru üzüm güldürüyor
    ABONE OL
    07.03.2020 - 00:04 |

    Kuru üzüm güldürüyor

    Türkiye’nin 2018 yılında 446 milyon 649 bin dolar olan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, 2019’da 516 milyon 200 bin dolara yükseldi.

    Kuru üzüm güldürüyor

    En fazla üzüm ihracatı 141.8 milyon dolarla İngiltere’ye yapıldı. Üzümde kaliteli ürünler elde etmek için Manisa çiftçisinin canla başla çalıştığını ifade eden Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, “Manisa denilince akla üzümümüz geliyor. Türkiye’nin kuru üzüm üretiminin yüzde 90’ını gerçekleştiriyoruz. Bugün Türkiye’de kişi başı kuru üzüm tüketimi 250 gram civarında. Avrupa’da ise bu rakamlar kişi başı 1 kilo 700 gram” diye konuştu. l CEMİL SEVAL DHA

    Milliyet'te Haftanın Özeti (6 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    6 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminde öne çıkan başlıklar...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Payitaht Abdülhamid 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Payitaht Abdülhamid 111. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında

    Payitaht Abdülhamid 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Payitaht Abdülhamid 111. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    İşte sıfır noktasında son durum!

    İşte sıfır noktasında son durum!

    Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

    Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

    Sıradaki Haber