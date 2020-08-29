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    HaberlerEge Haberleri ‘Kuru üzümde 500 milyon doları aşarız’
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    29.08.2020 - 00:02 |

    ‘Kuru üzümde 500 milyon doları aşarız’

    Yıllık 1 milyon 500 bin ton üzüm rekoltesiyle Türkiye’nin kurutmalık üzüm üretiminin yüzde 85’inin, yaş üzüm üretiminin ise yüzde 20’sinin gerçekleştirildiği Manisa’da bağlarda hasat, sergilerde de kurutma mesaisi devam ediyor.

    ‘Kuru üzümde 500 milyon doları aşarız’

    Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakınının yapıldığı Manisa’da bu sezon ortalama 250 bin ton ürün ihracatı hedefleniyor. Ülke genelinde 500 milyon doların üstünde dışsatım hedeflediklerini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “Geçen yıldan elimizde belli bir miktarda stok ürünümüz olduğu için bu yılki 271 bin tonu da eklediğimizde yine ihracatta 500 milyon dolar rakamının üzerine çıkacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

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