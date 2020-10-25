Kuru üzümde dünya lideri

2020 Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı’nda konuşan Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, “Türkiye olarak, 241 bin ton ihracat hedefliyoruz. Türk ihracatçısı olarak, Türk kuru üzümünün daha katma değerli ihraç edilmesi için gösterdiğimiz çabaların meyvelerini topluyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla desteğini sürdürmektedir. Türk ihracatçısı her yıl ortalama 230-250 bin ton düzeylerinde kuru üzümü ihraç ediyor” diye konuştu.



ABD’ye rakip olduk



Amerika Birleşik Devletleri’nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin 2015 yılında 291 bin ton iken, bugün 196 bin tona gerilediği bilgisini de veren Öz, “Üretimleri son 5 yılda 95 bin ton düştü. Amerika’nın üzüm üretimindeki düşüşün devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi.



Konferansın başkanlığına Öz, başkan yardımcılığına Avustralya’dan Mark King ve katipliğe Türkiye’den Ece Tırkaz seçildi.