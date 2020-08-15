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    HaberlerEge Haberleri Kuruyan göletlere 80 ton su takviyesi
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    15.08.2020 - 00:03 |

    Kuruyan göletlere 80 ton su takviyesi

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla geçtiğimiz yıl başlatılan, göletlere su takviyesi çalışmaları bu sezon da devam ediyor.

    Kuruyan göletlere 80 ton su takviyesi

    Ekipler; Mumcular, Yeniköy, Kumköy, Kızılağaç ve Çiftlik mahallelerinde bulunan göletlerdeki su seviyesinin aşırı sıcaklardan dolayı azalmasıyla, son bir haftada yaklaşık 80 ton su takviyesi yaptı.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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