Kuş Cenneti şenlendi

Kovid-19 sürecinde tamamen kapalı olan İzmir Kuş Cenneti, normalleşme sürecinden sonra ziyaretçileri kontrollü şekilde misafir etmeye başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü Sulak Alanlar Sorumlusu Elif Karabulut, “Her yıl flamingolar bu yapay üreme alanını yoğun bir şekilde kullanıyor. Biz de üreme döneminden bu adanın rehabilitasyonunu yapıyoruz. Bu dönemde kesinlikle insan varlığına izin vermiyoruz. Araç giriş çıkışları olmuyor” dedi. l HALİL FİDAN AA