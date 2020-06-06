BİST110.0220.44EURO7.64-0.20USD6.760.25ALTIN366.71-1.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kuş Cenneti şenlendi
    ABONE OL
    06.06.2020 - 00:02 |

    Kuş Cenneti şenlendi

    Türkiye’de flamingoların iki üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti’ndeki yapay kuluçka adasında, 18 bin yavru dünyaya geldi.

    Kuş Cenneti şenlendi

    Kovid-19 sürecinde tamamen kapalı olan İzmir Kuş Cenneti, normalleşme sürecinden sonra ziyaretçileri kontrollü şekilde misafir etmeye başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü Sulak Alanlar Sorumlusu Elif Karabulut, “Her yıl flamingolar bu yapay üreme alanını yoğun bir şekilde kullanıyor. Biz de üreme döneminden bu adanın rehabilitasyonunu yapıyoruz. Bu dönemde kesinlikle insan varlığına izin vermiyoruz. Araç giriş çıkışları olmuyor” dedi. l HALİL FİDAN AA

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberler: İdlib'de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 asker şehit oldu

    Son dakika haberler: İdlib'de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 asker şehit oldu

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

    Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

    Sıradaki Haber