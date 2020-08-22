‘Kuşadası-Aydın iyi yönetti’

Bu süreci hasarsız ve doğru yönetebilmek adına gerek Aydın Büyükşehir Belediyemiz, gerekse Kuşadası Belediyelerimiz, salgının ülkemize girdiği ilk günden bugüne kadar ilçemizin her bir köşesinde canla başla çalıştı” dedi.