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    HaberlerEge Haberleri ‘Kuşadası-Aydın iyi yönetti’
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    22.08.2020 - 00:02 |

    ‘Kuşadası-Aydın iyi yönetti’

    CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin pandemi dönemini çok iyi bir şekilde yönettiklerini vurgulayan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, “Aylardır devam eden Kovid-19 salgını dünyamız, ülkemiz ve ilçemizde başta sağlık ve ekonomi olmak üzere birçok sorunu beraberinde getirdi.

    ‘Kuşadası-Aydın iyi yönetti’

    Bu süreci hasarsız ve doğru yönetebilmek adına gerek Aydın Büyükşehir Belediyemiz, gerekse Kuşadası Belediyelerimiz, salgının ülkemize girdiği ilk günden bugüne kadar ilçemizin her bir köşesinde canla başla çalıştı” dedi.

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