KUŞADASI BELEDİYESİ Kadınlara emanet

Kuşadası Belediyesi, 22 müdürlüğün 10’unu kadınlara emanet etti. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kadriye Balıkçı, Dış İlişkiler Müdürlüğü Özge Önderoğlu Akkuyu, Fen İşleri Müdürlüğü Fatma Çanakçı, Hukuk İşleri Müdürlüğü Huri Yürekli, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gülden Güllüdağ, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sibel Filiz Sirer, Mali Hizmetler Müdürlüğü Pınar Ühelge, Temizlik İşleri Müdürlüğü Ceylan Sarıgöl, Sağlık İşleri Müdürlüğü Selma Uzun, Yazı İşleri Müdürlüğü ise Vildan Akol tarafından yönetiliyor.

Kadınların yönetim ve karar mekanizmaları içerisinde daha fazla yer almaları gerektiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, ‘kadın işi’, ‘erkek işi’ gibi bir ayrımın çağ dışı olduğunu söyledi. Kadınların her alanda kendilerini ispatladıklarını, en zorlu işlerin üstesinden gelebilecek güce ve yeteneğe sahip olduklarını ifade eden Günel, “Kadın bakış açısının kentimize büyük bir değer katacağına inanıyorum” diye konuştu.

7/24 görevde

7/24 esasına göre çalışan Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri, hafta sonu sahil sitelerinde düzenlenen operasyonda izinsiz olduğu tespit edilen 71 seyyar satıcı ile duygu istismarı yapan 26 dilenciye yasal işlem uyguladı.