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    HaberlerEge Haberleri ‘Kuşadası Belediyesi kapalı kutu değil’
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    01.01.2021 - 00:03 |

    ‘Kuşadası Belediyesi kapalı kutu değil’

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in hesap verebilir ve şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda bir buçuk yılda 135 ihale sosyal medya üzerinden canlı yayınlandkapalı kutu olmaktan çıkardık” diyen Günel, “Kaynakların nasıl kullanıldığını görmek hemşehrilerimizin en doğal hakkı. Bugüne kadar hesabını veremeyeceğimiz bir kuruş harcamamız olmadı. Bu durum Sayıştay raporu ile de ortaya kondu” dedi.

    ‘Kuşadası Belediyesi kapalı kutu değil’

    Belediye, hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak gerek sosyal medya gerekse de aylık bültenler vasıtasıyla gerekli bilgilendirmeleri de düzenli olarak yapıyor. Tüm meclis toplantıları da canlı izlenebiliyor. Böylece Kuşadalılar kent ile ilgili hangi kararların ne şekilde alındığına tanık olurken belediyenin yaptığı harcamalar hakkında da aracısız bir biçimde bilgi sahibi olabiliyor.

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