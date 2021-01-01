‘Kuşadası Belediyesi kapalı kutu değil’

Belediye, hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak gerek sosyal medya gerekse de aylık bültenler vasıtasıyla gerekli bilgilendirmeleri de düzenli olarak yapıyor. Tüm meclis toplantıları da canlı izlenebiliyor. Böylece Kuşadalılar kent ile ilgili hangi kararların ne şekilde alındığına tanık olurken belediyenin yaptığı harcamalar hakkında da aracısız bir biçimde bilgi sahibi olabiliyor.