Kuşadası, çevre ödülünün sahibi

Kuşadası Belediyesi, ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülüne layık görüldü.



‘En büyük miras’



TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, “Çevre yönetiminin önemini kavramış, bu vizyonla çalışmalarını yürüten tüm ödül sahiplerini kutluyorum” diye konuştu.



Çalışmalarını temiz bir çevre hedefiyle yürüttüklerini belirten Başkan Ömer Günel de, “Doğamız çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar çevremizi korumak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur. Çalışmalarımızı aynı bilinç ve hassasiyetle sürdüreceğiz” dedi.



Tedbiri elden bırakmıyorlar



Kuşadası Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık üç ay kapalı kalan ve 1 Haziran’da normalleşme süreciyle kapılarını yeniden açan işletmeleri denetledi. Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluk kontrol edildi.



Altyapı çalışması başladı



Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Kuşadası’nın atık su pompalama kapasitesini 4 katına çıkarmak amacıyla sürdürülen altyapı çalışmasında sona gelindi. Çalışmanın tamamlanmasıyla atık sular arıtılarak deşarj edilecek.

