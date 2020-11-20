Kuşadası dikkat!

Koronovirüs salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren sürdüren Kuşadası Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kentin dört bir yanı köpüklü sularla temizleniyor, ortak kullanım alanları steril hale getiriliyor. Maske ve sigara denetimi yapan zabıta ekipleri, gerekli uyarılarda bulunuyor. Kuşadası Belediyesi olarak halkın sağlığı için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel, şunları dile getirdi:

16’sı görev başında

“Bir yandan bölgemizde yaşanan deprem nedeniyle ortaya çıkan sorunları çözmek için çalışırken bir yandan da yayılımı devam etmekte olan koronavirüse karşı önlem almayı sürdürüyoruz. Bugüne kadar belediyemizde çalışan 28 mesai arkadaşımızın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan 16 personel tedavilerini tamamladı, görevinin başına döndü. 12 tedavi sürecinde. 9 kişi de temas nedeniyle karantinada. Mesai arkadaşlarımızın ve hemşerilerimizin sağlığını göz önünde bulundurarak, ana hizmetlerimizde aksama yaratmayacak biçimde esnek mesai uygulamasına geçildi.”