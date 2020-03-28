Kuşadası, evden çalışıyor

Belediye Başkanı Ömer Günel’in verdiği talimat doğrultusunda idari hizmet birimlerinde görev yapan personel için ‘Evde Çalış’ programına geçildi. Günel, başta Sağlık İşleri Müdürlüğü olmak üzere Zabıta Müdürlü, Fen İşleri, Park Bahçe İşleri ve Destek birimlerinde mesai saatlerinin tam gün uygulandığını, diğer hizmet birimlerinde evden çalışıldığını belirtti. Öte yandan yaklaşan turizm sezonu öncesi ilçede 27 personelle karasinek ve haşereye karşı periyodik ilaçlama yapılıyor.