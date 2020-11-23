BİST1.3240.83EURO9.03-0.12USD7.630.27ALTIN458.861.29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kuşadası güzelleşiyor
    ABONE OL
    23.11.2020 - 00:02 |

    Kuşadası güzelleşiyor

    Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Rutin ot biçme, ağaç budama, yeşil alan temizliği gibi işleri aralıksız sürdüren ekipler bir yandan da kente yeni park alanları kazandırmak için mesai harcıyor. Bir buçuk yıl içerisinde farklı mahallelerde 15 park ve yeşil alanın yapımını tamamlayan, 13 alanı ise yenileyen Kuşadası Belediyesi, gerçekleştirdiği modern ve özgün peyzaj tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

    Kuşadası güzelleşiyor

    Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kadınlar Denizi Mahallesi’nde iki yeni parkın yapına devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yakup Ziya Tan Parkı’nın yenileme çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Başkan Ömer Günel, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracaklarını söyledi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Akılalmaz kaza! Taksi evin çatısına devrildi

    Akılalmaz kaza! Taksi evin çatısına devrildi

    Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

    Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri 2020

    Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri 2020

    Sıradaki Haber