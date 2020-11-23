Kuşadası güzelleşiyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kadınlar Denizi Mahallesi’nde iki yeni parkın yapına devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yakup Ziya Tan Parkı’nın yenileme çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Başkan Ömer Günel, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracaklarını söyledi.