23.11.2020 - 00:02 |
Kuşadası güzelleşiyor
Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Rutin ot biçme, ağaç budama, yeşil alan temizliği gibi işleri aralıksız sürdüren ekipler bir yandan da kente yeni park alanları kazandırmak için mesai harcıyor. Bir buçuk yıl içerisinde farklı mahallelerde 15 park ve yeşil alanın yapımını tamamlayan, 13 alanı ise yenileyen Kuşadası Belediyesi, gerçekleştirdiği modern ve özgün peyzaj tasarımlarıyla dikkat çekiyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kadınlar Denizi Mahallesi’nde iki yeni parkın yapına devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yakup Ziya Tan Parkı’nın yenileme çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Başkan Ömer Günel, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracaklarını söyledi.