Kuşadası halkı seferber oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomik açıdan mağdur olan vatandaşlar için ‘Birlikte Güçlüyüz’ sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına destek yağdı. Başkan Günel’in çağrısı etrafında kısa sürede kenetlenen binlerce Kuşadalı, ihtiyaç sahipleri için başlatılan kampanyaya bağışta bulundu. Hayırseverlerden toplanan bağışlar ile ilk 9 günde içerisinde yağ, un, toz şeker, bakliyat ve makarna gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu 5 bin destek kolisi hazırlandı. Koliler, ailelere ulaştırılmaya başlandı. Başkan Günel, “Şimdi birlik olma zamanı. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Yardım kampanyamız gün geçtikçe çoğalacak” dedi.